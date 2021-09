Bij de prikbus van de GGD is het woord dwang niet ver weg: ‘Ik heb geen tijd voor testen elke keer’

Angst voor agressie blijft bij de prikbus on tour, ook in Lindenholt: ‘Je weet niet wat er in het vaccin zit’

13 september NIJMEGEN - Voor het boodschappen doen toch nog even een shot van Pfizer of Janssen nemen? Voor de twijfelaar, maar ook voor de toerist is de mobiele prikbus van de GGD een uitkomst. Zoals dit weekeinde in Lindenholt.