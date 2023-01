Binnen 40 seconden zijn álle 1500 kaarten voor het carnavalsfeest in Megen weg: ‘Ongelofelijk’

‘Dacht dat ik doormidden was’: moeder en dochter overleven frontale botsing in Altforst, maar tegenlig­ger niet

Ze kunnen het zware auto-ongeluk op nieuwjaarsdag gelukkig navertellen. Jolanda van Loon (53) en haar 22-jarige dochter Britt uit Megen botsten frontaal op een tegenligger bij het dorpje Altforst in het Land van Maas en Waal. Ze liggen naast elkaar in twee ziekenhuisbedden in de woonkamer. ,,,Ik dacht dat ik doormidden was.”

16 januari