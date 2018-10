Bizarre blauwe oever Boven-Leeuwen toch veroorzaakt door algen

Beuningen zit Druten op de hielen als kampioen afvalschei­den, Wijchen hekkenslui­ter

20 oktober DRUTEN/BEUNINGEN - Beuningen zit Druten op de hielen als Maas en Waals kampioen afvalscheiden. Vorig jaar was slechts 9,53 procent van het Drutense afval niet gescheiden, terwijl dat in Beuningen 9,64 procent was.