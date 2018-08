Blauwalg heeft nu ook de Maas in de houdgreep: 'Dus blijf uit het water'

Dat blauwalg zich ontwikkelt in een rivier is uitzonderlijk, laat het waterschap weten. ,,We zien ieder jaar blauwalg, maar dan in stilstaand water’’, aldus een woordvoerster.

,,Dat blauwalg zich nu heeft kunnen ontwikkelen in een rivier is een bijzondere situatie. Blijkbaar is er te weinig doorstroming geweest, in combinatie met de hoge temperaturen.’’

Olieachtige laag

Blauwalg is een bacterie. Sommige soorten kunnen giftige stoffen produceren. Als mensen of dieren ermee in aanraking komen, kunnen klachten ontstaan als irritaties aan ogen of huid, hoofdpijn, maag- en darmklachten. Blauwalg is vaak als een olieachtige laag zichtbaar, maar is niet in alle gevallen te zien.



Het waterschap adviseert daarom om in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena contact met oppervlaktewater, zoals zwemmen en pootje baden, gewassen besproeien of honden laten zwemmen, te vermijden.