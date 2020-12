BNNVARA erkent Raad voor Journalistiek niet meer vanwege granulietkwestie

VRIJDAGINTERVIEW Directeur zorgcen­trum St. Barbara in de corona-acht­baan: ‘Ik noem mezelf gewoon Mariël’

30 oktober DREUMEL - Mariël Kolvenbach zit in een achtbaan sinds corona in het land is. Als directeur van het zorgcentrum St. Barbara in Dreumel zet ze alle zeilen bij om haar oudere bewoners de beste zorg te blijven bieden. Gelukkig is het angstige er nu af.