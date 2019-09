Boer Wilfred (44) zit komend BZV-seizoen niet meer alleen voor de buis: ‘Missie geslaagd’

Naam: Wilfred Broekman (44)

Woonplaats: Beneden-Leeuwen

Functie: melkveehouder, eigenaar rooibedrijf, deelnemer BZV 2018

Huisgenoot: vriendin Doreen en hond Pippi



We kennen je nog van ‘Boer Zoekt Vrouw’. Geef eens een update?

,,Mijn missie is geslaagd, haha. Mijn vriendin Doreen is in juli bij mij komen wonen. Ze komt uit Anna Paulowna. Dat ligt twee uur rijden hier vandaan. Die afstand was niet te doen. Ze heeft hier nu ook een baan als juf.”



Wat leuk. Gefeliciteerd! Hoe heb je haar ontmoet?

,,Zij schrok ervan dat ik zo weinig brieven had gekregen. Aan het eind van het seizoen heeft ze contact gezocht. Onze eerste date is op een zondagmorgen geweest. We zijn een rondje wezen rijden in mijn oldtimer, daarna kwam mijn broer nog om een frietje te eten. Op de volgende date heb ik haar vrienden ontmoet.”