Boerderij in Maasbommel blijkt dag na de brand verwoest, stroomstoring treft huizen in de buurt

Strijden voor de patrijs in Maas en Waal: ‘Er zijn er nog maar een paar’

28 februari BEUNINGEN/DRUTEN/BENEDEN-LEEUWEN - Om te voorkomen dat de patrijs uitsterft in Maas en Waal komen twintig vrijwilligers in actie. Ze gaan de weidevogel een aantal keer per jaar tellen in Druten, West Maas en Waal en Beuningen. Met deze tellingen hopen ze andere partijen zover te krijgen om het land geschikt te maken voor de vogel.