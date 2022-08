Boeren Maas en Waal grijpen Vuelta aan voor 'ludieke actie', ondernemers en gemeente organiseren niks

Met video Bijzondere vondsten bij nieuw ontdekt scheeps­wrak aan de Waal bij Dreumel

DREUMEL - Het is weer raak bij Dreumel. Er is een nieuw scheepswrak gevonden aan de Waal. Door het laagwater van de afgelopen weken is het geraamte zichtbaar geworden. De harten van amateurarcheologen gaan direct harder kloppen.

8 augustus