‘Borden tegen motorlawaai helpen niet, wellicht Maasdijk afsluiten tijdens piekmomenten’

Ergernis over ronkende motoren? Meld het bij West Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - Dijken. Ze houden niet alleen het water buiten Maas en Waal, maar het zijn ook fantastische racebanen. Motorrijders trekken hun gashendel in de zomer helemaal open. Waardoor je ze in Beneden-Leeuwen hoort scheuren over de Maasdijk in Alphen.