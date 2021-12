Dronken Wamelnaar rijdt leven van man uit Maasbommel aan gort: celstraf geëist

Metselen op tweede Techniek­dag Maas & Waal. ‘Het is niet het makkelijk­ste dat ik ooit gedaan heb’

AFFERDEN - Voor de een is er niets mooiers, voor de ander is het ‘niet zijn of haar ding’: techniek. Maar hoe kom je daarachter? Daar is de Techniekdag Maas & Waal voor. Basisschoolleerlingen steken de handen uit de mouwen bij technische bedrijven in de regio.

16 oktober