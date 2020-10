Brand in rijtjeswoning Beneden-Leeuwen: veel schade

Geen Pumpkin Country Fair, wel pompoenen uit Appeltern voor op het bord

9 september APPELTERN/PUIFLIJK - Terwijl de Pumpkin Fair in Puiflijk wordt afgelast, is het druk op het land van de biologische groentenverbouwer Tom Cruijsen bij de Maasdijk in Appeltern. De pompoenen zijn rijp en worden geoogst. Pompoenen maken al enige tijd een opmars in Maas en Waal.