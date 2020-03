‘Brandnetels zijn ook groen’: VVD-Kamerlid Remco Dijkstra vindt dat we doorslaan met milieumaatregelen

Nog ruim een week en dan kiest Remco Dijkstra er vrijwillig voor om voortaan nog wat later naar huis te rijden dan normaal. Vanaf 16 maart is de maximumsnelheid op de snelwegen nog maar 100 kilometer. Tot 19.00 uur in de avond dan. En Dijkstra wacht liever een uurtje dan dat hij met die slakkengang naar zijn huis in Lienden moet gaan rijden.



De man is dol op alles wat beweegt. ,,Auto’s en vliegtuigen, ik vind het prachtig. Alles dat een beetje snelheid heeft, vind ik stoer. James Bond vind ik ook mooi, alleen rijdt hij mooie auto’s in de prak.’’



De snelheidsverlaging is een bittere pil voor de politicus die namens de VVD over de auto, het vliegtuig, de trein en de boot gaat. Juist een portefeuille waar de VVD graag op wil scoren. ,,Die dag dat die nieuwe borden langs de snelweg komen gaan we zeker niet vieren. Dan gaan ik in een hoekje zitten huilen.’’