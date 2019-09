Brandweer redt man die omslaat met zeilboot in Maasbommel

Verblijf van de dalai lama als inspiratie­bron voor eerste corsowagen: ‘Het is voor mij een leerjaar’

16:05 Dylan Jacobs is nog maar 18, maar geldt als de nieuwe man achter de Wamelse wagen voor het Fruitcorso. Hij liet zich inspireren door een documentaire op National Geographic over het winterverblijf van de dalai lama in Tibet.