Buitenlands slib én drijfvuil bij Over de Maas: 'Grootste milieuramp afgelopen jaren'

Agriter­reur: 'Je hoopt op kwajongens­streek, maar weet dat het weer erger is'

23 mei BOVEN-LEEUWEN - Eigenlijk hebben ze het er helemaal niet graag over, maar de agrariërs in het Land van Maas en Waal zijn er plots toch volop mee bezig: de agriterreur. Het maakt ze bezorgd, verdrietig en boos. Want houdt het dan nooit op?