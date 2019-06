Celstraf voor betrokkenheid bij crystalmethlab in Wamel

Politiecom­mis­sa­ris: ‘Elk drugslab is hartstikke gevaarlijk’

6 juni NIJMEGEN - Het aantal in Nederland gevonden drugslabs waar chrystal meth wordt geproduceerd, is niet verontrustend. Maar élk drugslab is ‘hartstikke gevaarlijk’, zegt politiecommissaris Max Daniel. Daarmee blikt hij vooruit op de uitspraak die de rechtbank vrijdag doet in de zaak tegen een ex-bewoner van een drugspand in Wamel waar het levensgevaarlijke meth werd geproduceerd.