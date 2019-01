Claudia de Breij op de bres voor saxofonist Nader Issa uit Boven-Leeuwen

Tot nu toe heeft de actie, die startte op 15 december, nog geen optredens opgeleverd, zegt Nader Issa desgevraagd. Hij is er wel ontzettend blij mee.

Toch is het filmpje inmiddels al meer dan 17.000 keer bekeken en meer dan 250 keer gedeeld. Nader kwam met zijn gezin als asielzoeker naar Nederland vanwege de oorlog in Syrië en hij woont nu in Boven-Leeuwen. Hij verdiende ook in Syrië de kost door saxofoon te spelen in restaurants. Daarnaast speelde hij in orkesten.

Verhaal gaat verder onder de video.

Toverbaltheater

Hij kreeg in Nederland onder meer steun van De Breij die hem bij haar Oudejaarsconference 2016 haalde en van het Toverbaltheater dat hem uitnodigde om zijn optreden in het DeLaMar Theater te ondersteunen. Ook eind dit jaar doet De Breij de oudejaarsconference voor NPO1. Of Nader Issa daarbij betrokken zal zijn, is nog niet bekend.

,,Dit is Nader, hij is ongeveer de enige saxofonist in Nederland die zo mooi zacht kan spelen dat het ook in een restaurant zou passen", zegt De Breij in het Facebookfilmpje dat ze samen met de ondertussen op zijn sax blazende Issa maakte. ,,Ik ken Nader al een tijdje. We hebben samen getoerd met de oudejaarsconference. Maar Nader zoekt eigenlijk niet echt een tournee maar hij wil eigenlijk het liefst elke avond in jouw restaurant zo spelen dat iedereen verliefd het pand verlaat.”

Gevluchte muzikanten

Issa laat in het filmpje horen hoe hij de saxofoon als easy-listeninginstrument inzet met een orkestband op laag volume als achtergrond. ,,Ik heb Nader ontmoet toen ik muzikanten zocht voor mijn oudejaars van 2016", vertelt De Breij. ,,Ik wilde daarin graag gevluchte muzikanten in de band, omdat je daarmee zoveel beter kunt laten zien dat we hetzelfde zijn dan door het alleen maar te zeggen. We hebben toen samen getoerd en op oudjaarsavond live op NPO 1 gespeeld. Nader is een geweldige muzikant, de beste saxofonist van Syrië. En ver daarbuiten.” Ze zag indertijd het filmpje dat de muzikanten plaatsten op YouTube. Dat was een cover van De Breij’s hit ‘Mag ik dan bij jou’.

Vriend

De Breij zegt nog vaker met Issa te willen samenwerken, maar dat toeren niet Issa’s voorkeur heeft. Op de vraag of ze vaker dit soort acties doet: ,,Nou, dit had Nader nodig, vandaar. Ik hoop dat het helpt. Ik ken nou eenmaal meer mensen in Nederland dan hij. En hij is een vriend, dus dan help je elkaar toch?”

De Breij roept restaurants in het Land van Maas en Waal en elders op om Issa in te huren. ,,Het hoeft niet overdreven duur te zijn. Overal, tot Schiphol aan toe, Nader komt spelen.” De Breij noemt hem ‘de beste saxofonist van Nederland’ en stelt haar eigen managementmail ter beschikking voor boekingen: management@claudiadebreij.nl.