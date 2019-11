Co (57) gaat na verwoestende brand door met kringloop voor ‘zijn jongens’

tussen oude muren Kerkbanken aan de muur in een oude dorpswin­kel in Bo­ven-Leeu­wen

7 november In Maas en Waal staan veel panden met een verhaal. Hoe is het om te wonen in zo’n monument? De bewoners vertellen over het leven tussen oude muren. Vandaag: de oude dorpswinkel aan de Molenstraat in Boven-Leeuwen.