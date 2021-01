CORONAKAART | West Maas en Waal is landelijk zorgenkindje, elders in de regio gaat het beter

check hoe het zit in jouw gemeenteWest Maas en Waal is landelijk gezien een van de zorgenkindjes. De besmettingscijfers stijgen bijna nergens zo hard en zijn bijna nergens zó hoog als in die gemeente. En dat terwijl over het algemeen de RIVM-cijfers een duidelijk dalende trend laten zien.

Het RIVM meldt voor deze vrijdag 6093 nieuwe positieve coronatests, iets minder dan het gemiddeld in de afgelopen zeven dagen (6166). Vaak zijn de cijfers op vrijdagen wat hoger, omdat in de loop van de week steeds meer mensen zich laten testen.

Voor het eerst in weken liggen ook minder dan 2500 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het aantal opgenomen coronapatiënten daalde vandaag met 33 tot 2469. Dat is het laagste aantal sinds 27 december.

Gelderland-Midden

Ook positief is het percentage positieve testen: van alle mensen die zich laten testen is 12,4 procent positief. Dat was een week geleden nog een procent meer. In de meeste gebieden in onze regio worden vergelijkbare percentages gevonden, behalve in Veiligheidsregio Gelderland-Midden (grofweg tussen Arnhem en Ede), waar het percentage op 14,2 procent ligt.

Waardoor dat wordt veroorzaakt, is gissen, maar het is in elk geval een hoog percentage. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan een land bijvoorbeeld pas nadenken over serieuze versoepelingen van de maatregelen als het besmettingspercentage onder de 5 procent zakt.

Landelijke top tien

De gemeente West Maas en Waal staat met omgerekend 636 besmettingen per 100.000 inwoners deze week in de landelijke top tien van meest besmette gemeenten. Met de groei van het aantal besmettingen - meer dan 50 procent in zeven dagen - bezet die gemeente zelfs de vierde plek. Ook in de aangrenzende gemeente Druten lopen de besmettingscijfers nog wat op, net als in Tiel.

Hoe totaal anders is het in Mook en Middelaar. Donderdag werd daar geen enkele besmettingen gevonden, vrijdag één. Vergeleken met vorige week is daar het aantal besmettingen de voorbije week met twee derde gedaald, wat ook landelijk gezien enorm is. De landelijke cijfers liepen met maar een vijfde terug.

Wat langzamer

Ook in een gemeente als Doetinchem dalen de cijfers sneller dan gemiddeld. In de rest van de Achterhoek daarentegen gaat het wat langzamer. In Winterswijk is er deze week zelfs een kwart aan besmettingen bijgekomen, maar in de meeste andere Achterhoekse gemeenten stabiliseren de getallen. Doesburg ziet ook nog een stijging (plus 32 procent).