CORONAKAART | Zes coronadoden in regio; West Maas en Waal heeft meeste besmettingen per inwoner van Nederland

BENEDEN-LEEUWEN - Bijna zes van elke duizend inwoners van West Maas en Waal heeft de voorbije zeven dagen een coronabesmetting opgelopen. En daarmee zijn er in die gemeente de meeste besmettingen per inwoner van heel Nederland.

Die twijfelachtige eer dankt de gemeente aan een piek in gevonden nieuwe infecties die drie weken begon. Toen was er ineens meer dan een verdubbeling van het aantal besmettingen ten opzichte van de week ervoor, terwijl elders in het land de aantallen daalden.

Na een lichte daling van de infectiecijfers twee weken geleden zijn ze nu weer licht aan het stijgen. De GGD verklaarde eerder geen oorzaak te weten van de piek: er waren geen brandhaarden ontdekt in de gemeente.

Oost Gelre

De stijging die in gemeenten als West Maas en Waal te zien is, is des te opmerkelijker aangezien het RIVM ook woensdag weer een relatief laag aantal nieuwe besmettingen meldt: in het afgelopen etmaal zijn 4.774 positieve coronatests geteld. Dat is niet alleen iets minder dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (4.972), maar ook zo'n 750 minder dan vorig week woensdag.

Een scherpe dalers deze week is Oost Gelre, waar vergeleken met een week geleden de afgelopen dagen liefst 63 procent minder besmettingen waren. Het aantal infecties per inwoner is daar ook lager dan landelijk, net als bijvoorbeeld in Doetinchem, Nijmegen en Arnhem. Koploper, ook landelijk, is de kleine regiogemeente Rozendaal, met nul besmettingen in zeven dagen. Alleen op Waddeneiland Ameland is dat ook het geval.

West-Betuwe

West Maas en Waal zit overigens kennelijk in een hoek van de regio waar het virus zich nog lekker thuisvoelt. Ook de aangrenzende gemeenten Druten en West-Betuwe kennen relatief veel besmettingen en oplopende aantallen. Flinke stijger is ook Oude IJsselstreek, met een kwart meer besmettingen de afgelopen zeven dagen, vergeleken met een week eerder.

Opvallend in de dagcijfers van het RIV zijn verder de drie coronadoden in Berg en Dal en twee in Nijmegen. Ook in Wijchen was één coronadode te betreuren. In het hele land werden er 68 overlijdens aan corona gemeld.

