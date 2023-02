Corsoclub Maas en Waal gaat voor de prijzen met ‘Koraal’

Ontwerper Paul Zwaan stapt met zijn ‘Koraal’ af van de experimentele wagens die hij eerdere jaren maakte. ,,Het is moeilijk om daarmee in de prijzen te vallen.” Vorig jaar sleepte de club met zijn ontwerp ‘Fructus Botanicus’ wel de vernieuwingsprijs in de wacht.

Op de wagen komt een rotsblok dat wordt aangekleed met kleurig fruit en ander eetbaars. ,, De focus is puur op het koraal, geen vissen of andere dieren.” Mensen zorgen handmatig voor de beweging van het koraal. ,,Ze zijn niet zichtbaar, ze zitten in de wagen en maken subtiele handelingen om het tot leven te wekken. Alsof de stroming erop staat. We denken dat het heel mooi wordt.”

Vrijwilligers strikken

De club hoopt genoeg vrijwilligers te kunnen strikken voor de bouw van de wagen. Het was vorig jaar nog spannend of dat zou lukken, vertelt Zwaan. ,,Wij zijn de enige club over de Waal die aan het fruitcorso meedoet. Daardoor leeft het misschien wat minder.” Corona maakte de spoeling ook dunner. ,,Sommige mensen vonden het spannend om te komen of zijn ziek geworden.”

Toch is er ook goed nieuws. ,,We hebben er wat nieuwe leden bij gekregen. Een groepje meiden van 13 jaar was er vorig jaar bij. Hopelijk komen ze dit jaar ook helpen.”

Oud ontwerp in Tuinen van Appeltern

Leuk detail: de eetbare waren van de wagen ’Fructus Botanicus’ van vorig jaar werden niet alleen na afloop van het fruitcorso opgegeten, de constructie heeft een plek gekregen in de Tuinen van Appeltern. Zwaan: ,,We brachten dit als idee. Ze kwamen kijken en waren zo enthousiast. Onze lasploeg is nog twee maanden doorgegaan om het op de fundering te laten passen.”

De aan elkaar gelaste drie ronde priëlen krijgen een plekje in het nieuwe gebied van de Tuinen. ,,Er komen geurende bloemen in, die worden nu gepoot. Ik heb begrepen dat het ook als trouwkapel gaat worden gebruikt.”

Volledig scherm Ontwerp van Corsoclub Maas en Waal in 2022 voor het Fruitcorso in Tiel . Paul Zwaan bedacht deze 'Fructus Botanicus'. De grote uitvoering staat nu in de Tuinen van Appeltern. © Paul Zwaan

