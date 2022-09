Daders overval Altforst nog niet achterhaald, politie zoekt getuigen en beelden

De Altforstenaar werd in de vroege ochtend van vrijdag 26 augustus gekneveld en ernstig mishandeld door drie mannen in zijn huis aan de Woerdsestraat. Of zij vertrokken met buit is niet bekendgemaakt.

,,Het onderzoek loopt op dit moment nog en er zijn nog geen aanhoudingen verricht’’, zegt een politiewoordvoerder. Op de vraag of het slachtoffer uitgebreidere verklaringen heeft afgelegd en of dat het sporenonderzoek en buurtonderzoek wat hebben opgeleverd, geeft de politie nog geen antwoord. ,,Aangezien het onderzoek nog in volle gang is, kunnen we niet meer mededelingen doen.”

Getuigenoproep

Wel doet ze een oproep aan eventuele getuigen. ,,Mochten er personen zijn die informatie hebben over de woningoverval of over iets verdachts dat zij mogelijk gezien hebben rond het tijdstip van 05.30 uur aan de Woerdsestraat, dan komen wij graag met hen in contact”, laat de woordvoerder weten.



,,Uiteraard komen wij ook graag met hen in contact als mensen nog camerabeelden of dashcambeelden hebben die zij ter beschikking willen stellen voor het onderzoek.”

Bankfraudezaak

Het slachtoffer staat in de omgeving bekend als ‘de betonboer'. Hij exploiteerde jaren geleden een illegale betonfabriek in een boerderij op korte afstand van het huis waar hij werd overvallen. Hij heeft diverse keren gevangen gezeten, de laatste keer was dat dertig maanden vanwege een bankfraudezaak. Of deze zaken iets met de overval te maken hebben, is niet bekend.

Contact opnemen met de politie kan via 0900 8844 of via de politiewebsite. Het uploaden van beelden kan daar ook. MeldMisdaadAnoniem is te bereiken via 0800 7000.