Daders van brute overval Altforst nog niet gepakt

Update | met video Slachtof­fer Altforst werd vastgebon­den en toegeta­keld door drie overval­lers, zwaarge­wond naar ziekenhuis

ALTFORST - Een alleenstaande man is vrijdagochtend vroeg in zijn woning aan de Woerdsestraat in Altforst (West Maas en Waal) door drie overvallers mishandeld, vastgebonden en bedreigd. De melding bij de politie kwam rond 5.30 uur binnen. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Mensen in de buurt vermoeden dat hij slachtoffer is geworden van een gerichte actie.

27 augustus