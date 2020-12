Dakdekker blijft vastzitten voor moord op fotomodel Carolien

Volgens de rechtbank ligt er nog steeds ‘een stevige verdenking’ tegen de verdachte. De man zou op donderdag 9 april zijn vriendin in hun woning van het leven hebben beroofd. Volgens de rechters heeft de verdachte in zijn politieverhoren telkens wisselend verklaard. Ook vertoonde de man op die fatale dag vreemd gedrag. Hij verschoonde het bed, trok de overleden Carolien nieuw ondergoed aan en draaide wassen. Toen ’s avonds de hulpverlening kwam, was de jonge vrouw al uren tot mogelijk een dag dood.



,,De patholoog gaat uit van geweld als doodsoorzaak. Ook kunnen wij de maatschappij niet uitleggen dat een verdachte van een levensdelict voorlopig wordt vrijgelaten. Dat is voorlopig ons oordeel,’’ aldus de rechtbank. In maart wordt de strafzaak waarschijnlijk inhoudelijk behandeld. Dan moet volgens de rechtbank blijken of er ‘wettig en overtuigend bewijs is’ en dat Werner schuldig is aan haar dood.