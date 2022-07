Dakdekker Werner vrijgesproken: dood fotomodel Carolien was fataal drugsongeluk

teruglezen Moeder van overleden fotomodel Carolien: ‘Het is onverteer­baar dat jij vrij rondloopt’

BENEDEN-LEEUWEN - Is Werner van der V. (43) schuldig aan de dood van fotomodel Carolien uit Beneden-Leeuwen? Of is het een overdosis ghb waardoor het model op 9 april 2020 omkwam? De strafzaak tegen de verdachte ging vandaag verder in de Arnhemse rechtbank. Lees hieronder ons liveverslag terug.

16 juni