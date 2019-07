Dankzij Bronx lacht Nina (15) eindelijk weer: ‘Ik ben gewoon verliefd op hem’

Met de bootjes op het droge op de Strang

19 juli BENEDEN-LEEUWEN - Je hoort in het rivierengebied nog weinig mensen over droogte en laag water, maar de bewoners van de veertien woonboten in de Strang in Beneden-Leeuwen kunnen er weer over meepraten. Een flink aantal van de woningen staat op het droge, nu het Waalwater vanwege de droogte maar blijft zakken.