De buurtbus kapt ermee: Wie wil taxichauffeur spelen in Maas en Waal?

Maasveren: veerstoe­pen hoeven niet veiliger

14 december APPELTERN/WAMEL - Veerdiensten over de Maas en de Waal zien weinig in extra veiligheidsmaategelen bij veerstoepen. Ze zijn bang dat hekken en slagbomen juist vernielingen uitlokken. Bovendien zijn er haast nooit ongelukken met auto's die per ongeluk het water in rijden.