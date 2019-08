De familie Doorsnee als xtc-dealer, Frans O. had je buurman kunnen zijn

,,Het zijn de gewoonste mensen die er bestaan”, zegt een buurtvrouw over de ‘goedmoedige’ Frans O. (63) en diens echtgenote, bij wie ze al elf jaar in de straat woont. Déze Frans, Ajax-fanaat, type knuffelbeer, als spil in een wereldwijde xtc-handel?



,,Ik kan me er niks bij voorstellen, werkelijk waar niet. Als ik hem sprak, dan ging het over het onkruid dat weer eens veel te hoog stond in de tuin. Of over zijn vrouw, die al zolang kwakkelt met haar gezondheid.”