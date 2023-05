‘De geschiedenis herhaalt zich: u krijgt opnieuw Onder Uit De Zak’

Na slinkse babbeltruc is 80-jarige Saliha spaargeld voor kleinkind kwijt: ‘Hoe kun je iemand dit aandoen?’

Een man of vrouw die aanbelt, een slinkse smoes verzint om binnen te komen en vertrekt met geld of dure spullen: alleen al in Nijmegen zijn in vijf weken drie oudere alleenstaande vrouwen slachtoffer geworden van een babbeltruc. De impact is enorm. ,,Ik beleef het elke keer opnieuw.”