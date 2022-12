‘De lome dagen na sint, de donkere dagen voor kerst

Eindelijk extra woningen (en groen) in Bo­ven-Leeu­wen

Ze kwamen er jarenlang bekaaid vanaf in Boven-Leeuwen: starters op de woningmarkt en senioren. Er kwam geen huis voor deze groepen bij, terwijl er grote behoefte aan is. Nu komt daar verandering in. Aan de Molenstraat komen 24 woningen. De verkoop start al in het eerste kwartaal van 2023.

21 oktober