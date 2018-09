De maker van deze 'paddowagen' rekent niet op een prijs bij het Fruitcorso

Prittje Werpen op professio­ne­le wijze in Beneden-Leeu­wen

6 september BENEDEN-LEEUWEN - Het is en blijft een geintje natuurlijk: de wedstrijd Prittje Werpen van boekhandel De Rijk in Beneden-Leeuwen. Kinderen gooien Pritt-stiften in een emmer in de winkel en de besten komen in de finale. Zo ging het de afgelopen vijf jaar, vertelt Marja Kolvenbach-De Rijk.