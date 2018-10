De uiterwaarden van de Maas een vuilnisbelt? Dat pikt Dreumel niet

In korte broek het bos van Bergharen in: 'Voor het gevoel wordt het steeds later herfst'

17 oktober LEUR/ BERGHAREN - Het voelt niet zo, maar het is herfst. Met zomerse temperaturen en zonder regen, dat wel. Er is niet zo veel verschil is met een doorsnee herfst. De blaadjes vallen bijvoorbeeld niet extra vroeg na de hete droge zomer.