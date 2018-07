Deel van Maas en Waal getroffen door stroomstoring

Agriter­reur gaat door: tractorban­den vernield

25 juli BENEDEN-LEEUWEN – De agriterreur blijft maar doorgaan in Maas en Waal. Zaterdagnacht vernielden vandalen in Beneden-Leeuwen alle banden van een tractor. De eigenaar weet bijna zeker dat er een link is met de eerdere voorvallen. ,,Dit is geen toeval.’’