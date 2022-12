Dieren van Bert's Animal Verhuur in beslag genomen op kerstmarkt in Limburg

Samen eten in zware tijden: West Maas en Waal maakt ontmoe­tings­avon­den in alle dorpshui­zen mogelijk

WEST MAAS EN WAAL - Veel mensen hebben het moeilijk in deze tijd door de enorm gestegen prijzen en hoge energierekeningen. Ook in West Maas en Waal. De gemeente wil ‘met dit in het achterhoofd iets betekenen voor de inwoners van al haar dorpen’. Ze komt met initiatief ‘Schuif samen aan!’, samen eten in de dorpshuizen.

29 november