Dieven stelen regenpijpen en bliksemafleiders van protestante kerk Dreumel

Gemeente kan slibstort Over de Maas niet stoppen

7 oktober ALPHEN/DREUMEL - De onrust in Alphen en Dreumel over de slibstort in Over de Maas is opnieuw enorm, sinds het televisieprogramma Zembla hier vorige week een veelbesproken uitzending aan wijdde. Maar de politiek staat machteloos: ,,We worden misbruikt.”