Dit is het gevolg van de stort van granuliet: elke dag duizend ton grijze dode klei in de plas

Een grijze, leemachtige substantie. Het is plastisch, je kunt het gemakkelijk in een vorm kneden en het ruikt nergens naar. Dat is granuliet. We varen vanochtend in gezelschap van Herman van der Linde, directeur van Nederzand, naar de plek waar het allemaal gebeurt: het ponton in de ontzandingsplas Over de Maas bij Dreumel, vanwaar dagelijks meer dan duizend ton van het spul in de plas wordt gestort.