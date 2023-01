Dode uit Oekraïne bij frontale botsing in Altforst; vier mensen met spoed naar ziekenhuis

De botsing vond plaats op de Dijkgraaf de Leeuwweg van Appeltern naar Alphen, in de buurt van de kruising met de Sluissewal. Drie slachtoffers, waaronder het dodelijke, zijn vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne. Zij vinden onderdak in horecagelegenheid Yasemin in Altforst, de voormalige discotheek De Kikvorsch. De andere twee slachtoffers komen, voor zover bekend, uit Nederland.

Ze zijn met ambulances naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hoe kritiek hun toestand is, is nog onbekend.

Een van de auto's zou hebben geslingerd

Het zeer ernstige ongeval gebeurde even voor 14.00 uur. De twee auto’s botsten frontaal op elkaar op een recht stuk weg. Een getuige zag dat de auto die uit de richting van Alphen kwam, aan het slingeren was en eerder ook drie rondjes reed op de minirotonde, iets verderop. De tegemoetkomende auto kon niet meer uitwijken de voertuigen botsten frontaal op elkaar.

,,Dat verhaal van het slingeren hebben wij ook gehoord", vertelt een agente ter plaatse. ,,We onderzoeken of dat verhaal klopt.” Zij bevestigt dat het dodelijke slachtoffer uit Oekraïne komt.

Omstanders hielpen

De slachtoffers zijn na het ongeval werden ze door omstanders uit de auto’s gehaald. Bij het Oekraïnse dodelijke slachtoffer werd een poging tot reanimatie gedaan. Die mocht niet baten, het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

De twee auto’s lagen compleet in puin. Ze werden omzwermd door leden van hulpdiensten. Er was een grote inzet van brandweer, politie, ambulances en een traumaheli.

Hevige emoties

In de bermen rond het plaats waar het ongeluk gebeurde, verzamelden zich in de loop van de middag tientallen toeschouwers. Onder hen waren ook zo’n tien hevig geëmotioneerde Oekraïners, onder meer vrienden en familie van de slachtoffers. Ze barsten in tranen uit en konden niet meer stoppen met huilen.

De politie vroeg hen om foto's te delen van de inzittenden van de Oekraïnse auto om de slachtoffers te kunnen identificeren. De Dijkgraaf de Leeuwweg was ter plekke urenlang afgesloten. Het verkeer werd omgeleid via Altforst of in de richting van Beneden-Leeuwen.

Onverdachte locatie

Het gaat om een locatie waar dit soort zware ongevallen zelden tot nooit voorkomen. De weg loopt er recht en er is geen scherpe bocht. Omstanders uit de buurt toonden zich verbaasd over dit ongeval op deze plaats en waren geschokt. ,,Triest. Je ontvlucht de oorlog in Oekraïne en komt dan hier in Nederland zo aan je einde", verzuchtte een van hen.

