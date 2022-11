Doek gevallen voor bakker Gremmee in Dreumel: ‘Ik moet op zoek naar een baan’

DREUMEL - Ook de winkel van bakker Gremmee in Dreumel is dichtgegaan. En wel definitief. ,,Ik sluit de zaak liever zelf dan dat anderen dat voor mij doen”, zegt uitbaatster Ella Daanen.

Ruim een week geleden sloeg het noodlot toe bij de hoofdvestiging van Gremmee, in Rossum, een goede 10 kilometer van Dreumel. Er brak brand uit in de bakkerij, waarschijnlijk door kortsluiting. De zaak was onlangs nog opgeknapt.

Bakkerij Ruud & Chantal Gremmee & Zoon is een begrip in de omgeving. Het bedrijf zit al sinds 1913 aan de Koningstraat in Rossum. Ruud en Chantal Gremmee namen in 1984 de zaak over van vader Adrie Gremmee.

De bakkerij verwierf landelijke bekendheid met de bijzonder goede oliebollen, die hoog scoorden in AD’s oliebollentest. Daar werden ze onder andere een keer tweede. Wat dat betreft kon de brand op geen slechter moment komen, met de feestdagen voor de boeg. In Rossum werd tot ruim een week geleden het brood gebakken voor drie vestigingen. In 2014 opende Gremmee een winkel aan de Hogebankweg in Kerkdriel. De vestiging in Dreumel is al ouder.

‘Zeven jaar met plezier voor u klaargestaan’

De winkels in Rossum en Kerkdriel gingen na de brand dicht, de zaak van Ella Daanen in Dreumel, voluit Bakkerij Gremmee en Ella geheten, bleef met hulp van een bevriende bakker nog een week open.

Volledig scherm Uit de lucht is goed te zien hoe groot de schade is aan de bakkerij in Rossum. © Bart Meesters | Meesters Multi Media

Maandag meldde deze krant dat de winkel in Dreumel open kon blijven, maar dat bericht was gebaseerd op foutieve informatie. Afgelopen woensdag al kondigde Daanen op Facebook de sluiting aan:

‘Met pijn in ons hart willen wij u mededelen dat Bakkerij Gremmee en Ella zaterdag voor het laatst geopend zal zijn. Nu de impact van de brand bij Bakkerij Gremmee duidelijker wordt, hebben wij de moeilijke beslissing moeten nemen om te stoppen. De afgelopen zeven jaar hebben wij met ontzettend veel plezier voor u klaar gestaan, maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Graag zien we u nog een laatste keer in de komende dagen in onze winkel.’

Het bericht leverde een paar honderd bedroefde reacties op, niet alleen van mensen uit Dreumel. Ook inwoners van Heerewaarden reageren bedrukt. Zaterdag viel het doek voor de Dreumelse bakkerij.

‘Het is voor alle bakkers een moeilijke tijd’

Ruud Gremmee heeft geen idee of en hoe hij de zaak weer gaat opbouwen. Hij was vorige week nog volop bezig met het afhandelen van de brand. Voor Ella Daanen zal een eventuele doorstart te laat komen.

,,Het is allemaal erg onzeker wanneer zo’n doorstart zijn beslag zal krijgen. Ik ben een franchisenemer, ik werk voor eigen risico. Gremmee was alleen de leverancier van het brood. Dat gebeurde onder goede condities. Maar verder is het mijn zaak. En ik ga het niet redden. De kosten lopen op, het is voor alle bakkers een moeilijke tijd, dat is bekend. Ik kan niet op zo korte termijn een andere bakker vinden waar ik het brood van kan betrekken. En ik durf het ook gewoon niet aan. Het risico is te groot. Dan sluit ik de zaak liever zelf, dan dat een ander beslist dat ik dicht moet”, zegt Daanen, doelend op een eventueel faillissement.

Quote Ik kan niet zo snel een andere bakker vinden waar ik het brood van kan betrekken Ella Daanen, Uitbater bakkerij Dreumel

,,Een lastige bijkomstigheid is dat ik de huur net voor vijf jaar verlengd heb. Daar zit ik dus aan vast. Ik ben dan ook hard op zoek naar een huurder voor het pand. En ondertussen zoek ik een baan. Dat had ik niet verwacht. Ik ben 58. Ik had gedacht dat ik de tijd vol zou maken met mijn winkeltje.”

Volledig scherm Het bord bij de bakkerij in Rossum. © Bart Meesters | Meesters Multi Media

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.