Drie snelle, lenige overvallers, helemaal in het zwart en met bivakmutsen op: ‘Sinister’

Wat er gebeurd is? „Dat mijn schedel op aan haar na met een grote bijl in tweeën geslagen is.” Hij vertelt het kalm en beheerst, maar het slachtoffer (69) van een woningoverval in Wamel realiseert zich een dag later dat hij nog lang last kan hebben van wat hij zondagavond heeft meegemaakt. Om die reden wil hij niet met naam in de krant.