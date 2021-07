Duitsers zeggen massaal vakantie in Nederland af: ‘De telefoon staat roodgloeiend’

Het Land van Maas en Waal gaat vanaf nu heel Europa door: ‘Voor mezelf is het ook een stukje reclame’

31 mei DREUMEL - Alsof hij ervoor in de wieg was gelegd, zo nam wethouder René Cruijsen van West Maas en Waal maandag aan het begin van de middag plaats op de chauffeursstoel van een truck van SAS Transport & Fruit in Dreumel. Hij had hem best willen rijden, verklapte hij. Al was het maar omdat op de trailer heel groot reclame wordt gemaakt voor het Land van Maas en Waal.