Dwangsom en schip teruggestuurd: Meer controle dumpen vervuild slib

Zo wordt de administratie doorgelicht van schepen die de verontreinigde grond vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren. Eén schip is al teruggestuurd omdat de papieren niet in orde waren.

Dat laten de betrokken instanties weten aan De Gelderlander. Alleen al de afgelopen twee weken zijn er vier controles gehouden aan boord van schepen die grond en bagger aanvoeren voor het project Over de Maas bij Alphen, waar grote hoeveelheden slib wordt gestort om de plas te verondiepen.

Monsters

Twee keer zijn daarbij onregelmatigheden ontdekt. In beide gevallen ging het om het vervoeren van grond met incomplete administratie, waardoor de herkomst van het materiaal niet duidelijk was. Eén schip mocht uiteindelijk door, het andere is teruggestuurd naar het Belgische Gent. ,,Van beide schepen hebben we ladingmonsters genomen”, zegt ILT-woordvoerder Frank Wassenaar. ,,We onderzoeken nu wat er precies aan boord zat.”

Vervuild slib mag worden gestort, maar dat is aan zeer strikte regels gebonden. In de omgeving van Alphen en Dreumel heerst al langere tijd onrust over de risico’s en vervuiling die het verondiepen met vaak buitenlands slib met zich meebrengt.

De gemeente West Maas en Waal laat daarom zelf onafhankelijk onderzoek doen naar de vervuilde grond die in de uiterwaarden bij Alphen is gestort, in het kader van Over de Maas. Daarvoor is deze week 10.000 euro beschikbaar gesteld. De gemeente wil vergunningen en keuringsrapporten doorlichten, zodat duidelijk wordt wat er in het slib zit, en waar het vandaan komt.

Dwangsom

,,Het heeft alles te maken met al het zwerfafval dat langs de Maas is aangetroffen en de maatschappelijke onrust die hierover is ontstaan’’, zegt wethouder Ans Mol van die gemeente. ,,We willen graag weten wat daar ligt.’’ De grond die voor Over de Maas wordt aangevoerd, komt behalve uit eigen land ook uit landen als België en Duitsland.