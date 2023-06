‘Eei-aaj? Wat is er mis met kaa-ie? Al denkt de stier daar wellicht anders over’

Column Onder Uit de ZakNatuurlijk weet ik best dat het een achterhoedegevecht is, of dat het dat misschien zelfs wás. Het verengelsen van het Nederlands. Het is een gevecht, als het dat al ooit was, dat we al lang verloren hebben. Misschien al langer dan u wellicht zelf vermoedt.