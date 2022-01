Een auto aan beide kanten van de Maas: staking pontjes noopt omwonenden tot raarste oplossingen

,,38,5 kilometer enkele reis, in plaats van 7,8.” Bas Reijers rekent het nog eens na in zijn navigatieprogramma. Sinds de veerponten over de Maas niet meer varen rijdt hij voor zijn werk elke dag meer dan zestig kilometer om, via de brug bij Hedel.



En hij is niet de enige. ,,Drie van mijn medewerkers komen ook van de Gelderse kant van de Maas. Die hebben hetzelfde probleem.”



Reijers heeft een handel in bouwmaterialen in Lith, maar woont in Dreumel, aan de andere kant van de Maas. Nu de veren niet varen als gevolg van een arbeidsconflict, wordt eens te meer duidelijk hoe belangrijk deze verbindingen zijn voor de gebruikers.



,,We hebben er echt last van, samen met onze klanten aan de andere kant van de Maas. In het begin merkte je dat iedereen sympathie had voor de veermannen en hun strijd. Maar dat neemt rap af. Die veerponten voeren een essentiële dienst uit. Hoe verantwoord is het dan als je zoiets langdurig platlegt?”