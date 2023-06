Een meevaller van 4,5 miljoen, het gaat goed met West Maas en Waal. Toch zijn er ook zorgen

Buurt is auto’s in gratis parkeervak­ken zat: ‘Soms stappen mensen met koffers uit de auto en gaan ze op vakantie’

Veel bewoners van Nijmegen-West zijn er helemaal klaar mee. In een deel van de wijk staan amper auto’s geparkeerd, een paar meter verderop staat het zo vol dat er nauwelijks plek is. Omdat parkeren dáár gratis is. ,,Soms staat maandenlang dezelfde auto voor de deur.”