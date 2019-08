Eenzame Brandon (26) en Mariëlle (27) overspoeld met reacties na Twitter-oproep: ‘Overweldigend’

De oproepjes hebben veel effect gehad. Bij beide twintigers stromen de hartverwarmende berichten na hun oproep en na het artikel binnen. ,,Ik had dit totaal niet verwacht. Dit is overweldigend, in positieve zin”, zegt Brouwer. Van verschillende onbekenden kreeg ze berichten op Twitter. Ook op andere sociale media als Instagram en Facebook ontving ze reacties.



,,Geweldig. Het zijn er zo veel dat ik me zelfs een beetje schuldig voel, omdat het gewoon niet lukt om meteen op iedereen te gaan reageren. Natuurlijk wil ik iedereen antwoorden, maar het zijn zoveel berichten.”



Ook van oude vrienden, met wie het contact is verwaterd, kreeg ze reacties. ,,Iemand voelde zich nogal schuldig dat het contact is verwaterd, sinds ik ziek ben. Het plan is nu om binnenkort eens wat te gaan drinken. Hartstikke leuk.”