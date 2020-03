Eigen granuliet-onderzoek West Maas en Waal is onmogelijk

Gemeente West Maas en Waal neemt heft in eigen hand en onderzoekt granuliet in Over de Maas zelf

12 maart ALPHEN/DREUMEL - West Maas en Waal neemt het heft in eigen hand. De gemeente gaat zelf de granuliet-ladingen, die gestort worden in zandwinplas Over de Maas bij Alphen en Dreumel, bemonsteren en testen om erachter te komen hoe gevaarlijk de afvalstof is.