Eigen slib eerst! Provincie wil storten van bagger in plassen aan banden leggen

Unieke video gaat terug naar het dorpsleven van Alphen in 1968

16 juli ALPHEN - Een unieke dorpsfilm laat het dorpsleven in Alphen zien zoals zich dat voltrekt in 1968. De Werkgroep Historisch Alphen aan de Maas (WHAM) vond het origineel terug in 2018 en vertoonde dit in kleine kring. Donderdag is de film te zien voor iedereen. Dan zendt Omroep Gelderland hem uit.