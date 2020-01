Eigenaar belt met politie tijdens diefstal minishovel, twee daders aangehouden

De eigenaar van de shovel werd rond 02.30 uur wakker van het geluid van zijn minishovel. Toen hij naar buiten ging om poolshoogte te nemen, zag hij zijn machine half verzakt achter zijn schuur in een greppel staan. Hoewel hij zeker wist dat de shovel daar niet door hemzelf was achtergelaten, wist hij niet meteen wat hij met de situatie aan moest.



Grijze personenwagen

Enkele ogenblikken later zag hij een grijze personenwagen naderen. Halverwege de straat werd de auto geparkeerd, en stapten er drie mannen uit. Deze onbekenden liepen dwars door het weiland richting de boerderij en direct naar de minishovel.



De mannen starten de shovel en reden ermee over het drassige land richting straat. Wat de mannen niet wisten, was dat de actie helemaal live werd uitgezonden door de bewoner van de boerderij en dat de politie meekeek.



De politie was snel ter plaatse en kon twee van de ‘filmsterren’ aanhouden, de derde is gevlucht.