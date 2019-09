Eigenaar kringloopwinkel Beneden-Leeuwen: ‘We gaan binnen drie weken weer open’

Eigenaar Cor van Lith heeft meteen vrijdagavond al telefoontjes gehad van ondernemers uit het dorp. ,,De Ruiter Sloopwerken bood spontaan een opslagruimte aan, zodat we door kunnen gaan met het ophalen van spullen. Gelukkig zijn onze twee vrachtwagentjes en de twee heftrucks gespaard gebleven. We hebben ook al winkelruimte aangeboden gekregen. We zijn nog volop bezig de mogelijkheden te bekijken, maar ik ga er vanuit dat we binnen drie weken weer open zijn. Maar dan moeten mensen wel blijven bellen als ze spullen hebben die we kunnen komen halen.’’ Toekomst pand Brouwersstraat nog niet duidelijk Of er weer een kringloopwinkel komt op de plek van het afgebrande pand aan de Brouwersstraat, kan Van Lith nog niet zeggen. ,,Dat ligt er aan wat de eigenaar van het pand wil.’’ Een dag na het drama is Van Lith er nog kapot van. ,,Het is vooral zo erg voor al onze vrijwilligers. Het zijn vaak mensen met een zorgindicatie, die bij ons een zinvolle dagbesteding vinden. Die moeten niet te lang thuis blijven lopen.’’

‘Zieke hoeft niet te betalen voor bed’

De kringloopwinkel heeft ook een sociale functie in het dorp, vertelt Van Lith. ,,Ik loop er niet mee te koop, maar we helpen ook mensen. We hebben wel eens in hoogte verstelbare bedden. Dan komt er een oudere man binnen en die zegt: de vrouw is ziek, ze kan de trap niet meer op. Dan zorg ik dat hij dat bed krijgt, daar hoeft niet voor betaald te worden. Dat willen we blijven doen, Maar dat gaat ook gebeuren. Wij gaan door. We gaan het zelfs beter maken! Een vriend van me zei het vrijdagavond mooi. Hij zei: Co, je had zilver, nu ga je voor goud! En zo is het.’’



De Oude School heeft ook vestigingen in Druten en Wijchen. Die zijn nog gewoon open.