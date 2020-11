Eindelijk is de operatie daar: Iris uit Maasbommel staat haar nier af aan wildvreemde

video Met een stevigere brandweer­boot vanuit Maasbommel de Gouden Ham en de Maas op

13 november MAASBOMMEL - De brandweer van Maasbommel heeft een nieuwe boot. Het is een tweedehandsje maar de spuitgasten zijn er erg blij mee. ,,We hadden een vletje", zegt groepschef Ruud van Hattum van het vrijwillige korps. ,,Daar kunnen we weinig materieel in meenemen en het is ook minder stabiel als we ermee de Maas op gaan.”