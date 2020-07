Eis: zes jaar cel voor jarenlange misbruik van zoontje en vriendjes

Vrijdaginterview Antoon van den Heuvel werkt al 50 jaar bij Perfect Van Wamel: ‘Het bedrijf zit in mijn hart’

10 juli BENEDEN-LEEUWEN - Als er één ambassadeur is voor werken met je handen in Maas en Waal, dan is het Antoon van den Heuvel wel. Vijftig jaar zit hij al in het vak en nog steeds schitteren zijn ogen als hij het over werken in de techniek heeft. De dreigende sluiting van techniekonderwijs op het Pax Christi College laat zijn ogen vuur schieten.